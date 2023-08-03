ЕС пообещал поддержать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки

Боррель пообещал поддержать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки

Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать усилия по возобновлению зерновой сделки, пообещал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы продолжим поддерживать неустанные усилия ООН и Турции для возобновления черноморской зерновой инициативы», — заявил он.

По его словам, Евросоюз также просит всех своих партнеров призвать Россию вернуться к обсуждению возобновления зерновой сделки. Боррель отметил, что действуя сообща, Евросоюз сможет добиться от Москвы возвращения к черноморской инициативе.

Сделку несколько раз продлевали, но в последний раз, 17 июля, Россия вышла из соглашения. В Кремле заявили, что условия договора выполняются только для Киева.