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12:43, 19 августа 2023Россия

В Совфеде отреагировали на слова Борреля о России

Сенатор Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после его слов о России
Начало событий в новости Боррель назвал Россию экономическим карликом

Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, назвавший Россию экономическим карликом, проявил себя как интеллектуальный пигмей. Так отреагировал на слова европейского политика председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Не желая «ввязываться в бессмысленную полемику», российский сенатор отметил, что «стремление Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато».

Ранее 19 августа в интервью изданию El Pais глава европейской дипломатии назвал Россию экономическим карликом и сравнил с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой. По его словам, настоящим геополитическим игроком является Китай.

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    Любовь Ширижик
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