В Совфеде отреагировали на слова Борреля о России
Сенатор Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после его слов о России
Начало событий в новости Боррель назвал Россию экономическим карликом
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, назвавший Россию экономическим карликом, проявил себя как интеллектуальный пигмей. Так отреагировал на слова европейского политика председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
Не желая «ввязываться в бессмысленную полемику», российский сенатор отметил, что «стремление Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато».
Ранее 19 августа в интервью изданию El Pais глава европейской дипломатии назвал Россию экономическим карликом и сравнил с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой. По его словам, настоящим геополитическим игроком является Китай.