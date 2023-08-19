В Совфеде отреагировали на слова Борреля о России

Сенатор Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после его слов о России

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, назвавший Россию экономическим карликом, проявил себя как интеллектуальный пигмей. Так отреагировал на слова европейского политика председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Не желая «ввязываться в бессмысленную полемику», российский сенатор отметил, что «стремление Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато».

Ранее 19 августа в интервью изданию El Pais глава европейской дипломатии назвал Россию экономическим карликом и сравнил с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой. По его словам, настоящим геополитическим игроком является Китай.