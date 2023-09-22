Управляющие школы превратили оголенную грудь ученицы в мем и попали под суд

В США управляющие старшей школы из штата Делавэр попали под суд за распространение изображения оголенной груди ученицы. Об этом сообщает Fox News.

В центре скандала оказался директор учебного заведения Брэдли Лэйфилд и его заместитель Мэтью Джонс. В мае в коридоре школы произошла драка между двумя девочками и мальчиком. Конфликт пресек работник школы, но, когда он оттаскивал ученицу Анию Хармон, у нее оголилась грудь. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Согласно судебным документам, после происшествия Лэйфилд и Джонс превратили кадр с полуобнаженным подростком в мем, заменив ее лицо на лицо певицы Джанет Джексон. Таким образом они якобы высмеяли школьную драку, сравнив ее со знаменитым скандалом 2004 года, когда Джастин Тимберлейк случайно обнажил грудь Джексон на сцене. Более того, администраторы школы стали рассылать полученное изображение среди коллег — его увидели как минимум шесть человек.

Вскоре слухи о меме дошли до суперинтенданта округа, который поставил в известность родителей пострадавшей. В результате семья Хармон подала в суд на Лэйфилда и Джонса за вторжение в частную жизнь, сговор и причинение эмоциональных страданий. Оба руководителя учебного заведения были отстранены от работы.

Адвокат Лэйфилда уже заявил, что изображение создал Джонс и его подзащитный не имеет к этому никакого отношения. Оба администратора рискуют лишиться лицензий на преподавательскую деятельность и работу с детьми. Расследование продолжается. Правоохранители пока не разглашают никаких подробностей дела. При этом семья пострадавшей выразила надежду, что Лэйфилд и Джонс будут привлечены к ответственности по уголовным статьям.

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