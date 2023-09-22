Глава ГУР рассказал о сжигавших Москву предках

Буданов призвал вернуть Украине историю и напомнил о сжигавших Москву предках

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал «вернуть свою славную историю» республике и напомнил о сжигавших Москву предках. Об этом он высказался в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Буданов заявил, что только Украина является наследницей Киевской Руси, обвинив Россию в попытке «подменить реальность». «Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Киевская Русь и в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она — славная», — сказал глава ГУР, отметив косвенно запорожского гетмана Петра Сагайдачного, в 1618 году осаждавшего Москву вместе с войсками польского короля Владислава.

Ранее стало известно, что Буданов подал документы на поступление в аспирантуру по специальности «Политология» в «Острожскую академию». Отмечалось, что руководитель ГУР занял первое место в списках на зачисление, набрав 278,5 вступительных балла.