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14:40, 22 сентября 2023Культура

Сиквел «Чебурашки» запустили в производство

Сиквел «Чебурашки», который выйдет в 2026 году, запустили в производство

Кадр: Фильм «Чебурашка»

Вторую часть фильма «Чебурашка» запустили в производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Режиссером сиквела вновь выступит Дмитрий Дьяченко, сюжет в проекте будут разворачиваться спустя год после событий первой части картины. Продолжение «Чебурашки» выйдет на экраны 1 января 2026 года. Работой над вторым фильмом занимается та же команда, включающая сценаристов и режиссеров, что создавала первую часть проекта.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи», — рассказал соавтор сценария картины Виталий Шляппо.

Известно, что кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили семь миллиардов рублей. Рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного проекта превысили три миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что оскаровский комитет России, который ранее каждый год выдвигал отечественные картины на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», приостановил свою работу.

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    Анастасия Астахова
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