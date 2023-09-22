Российский оскаровский комитет приостановил работу

Оскаровский комитет России приостановил свою работу из-за «поредевших рядов»

Оскаровский комитет России, который ранее каждый год выдвигал отечественные картины на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», приостановил свою работу. Об этом сообщил член комитета, продюсер Федор Попов, передает ТАСС.

Он отметил, что остановка работы комитета связана с уходом большого количества членов организации.

«Я состоял в комиссии по выдвижению на "Оскар", когда она работала. Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — поведал Попов.

Продюсер добавил, что «выдвижение на премию американской киноакадемии "Оскар"» со стороны России сейчас выглядит неуместно ввиду сложившихся обстоятельств, когда на страну накладывают санкции, а отечественная культура и спорт подвергаются запретам и гонениям.

В прошлом году Национальная академия кинематографических искусств и наук России сообщила о том, что приняла решение не выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в этом году. После этого глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост. Подобное решение также приняли режиссеры Алексей Учитель, Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов.