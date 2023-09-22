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08:00, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Девушка отказалась делить счет за ужин и столкнулась с неожиданной реакцией

СюжетКурс доллара:

Фото: Bignai / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница TikTok поделилась историей о том, как она отказалась делить счет за ужин на первом свидании и столкнулась с неожиданной реакцией парня. Девушка рассказала, что сбежала со встречи, но ее новый знакомый нашел ее адрес и пришел к ней домой, из-за чего ей пришлось вызвать охрану.

Автор ролика рассказала, что сходила на первое свидание с парнем, который во время ужина заказал еды на 200 долларов (19 тысяч рублей по текущему курсу). В конце вечера он потребовал разделить счет пополам, хотя девушка заказала еды на значительно меньшую сумму. «Я сказала, что отойду в уборную, но так и не вернулась. А теперь он стоит у моей двери», — пожаловалась она.

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На видео, на котором девушка показывает дверь своего дома, слышно, как кто-то громко стучит по ней. Автор ролика уточнила, она не говорила парню свой адрес: он сам нашел его благодаря интернету. Блогерша добавила, что вызвала охрану, которая вывела мужчину из ее дома.

Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором объяснила, что перевела на карту молодого человека оплату за свою часть ужина сразу после встречи. «Но он не переставал агрессировать и настаивал на том, чтобы я заплата ровно 50 процентов от общего счета. Я считаю, что я не должна платить за ужин незнакомца, тем более он сам пригласил меня в дорогой ресторан», — возмутилась она.

В комментариях под роликом поддержали автора и осудили парня за его неадекватное поведение. Многие также выразили сожаление, что он нашел ее адрес и заявился к ней в дом после очевидно неудачного свидания.

Ранее друга пользовательница TikTok рассказала, как отказалась знакомиться с парнем и также столкнулась с неожиданной реакцией. После того как она отказалась продолжать общение, молодой человек ударил ее кирпичом по голове.

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    Олег Давыдов
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