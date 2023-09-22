Ставшего одиноким отцом участника СВО захотели вернуть в зону боевых действий
Жителя Курганской области, участника специальной военной операции (СВО), который недавно стал одиноким отцом захотели вернуть в зону боевых действий. Об этом рассказал депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов в Telegram-канале.
Парламентарий пояснил, что военнослужащий потерял жену. На его попечении остались двое сыновей, которым меньше десяти лет.
По словам Иванова, воинская часть отправила мужчину с фронта в отпуск, чтобы тот успел проститься с супругой. «За время отпуска, чтобы запустить процедуру демобилизации, одинокий отец подготовил для военкома соответствующие документы, которые, как считалось, ушли в воинскую часть», — отметил депутат.
Житель Курганской области подчеркнул, что между воинским долгом и отцовским выбрал своих детей.
Иванов указал, что у мобилизованного возникли некоторые трудности. «Выяснилось, что документы по нему где-то "заблудились" по дороге из Кургана до СВО. Плюсом к семейному горю на горизонте у мужчины замаячила реальная перспектива "уголовки"», — написал парламентарий.
Иванов пообещал, что вместе с компетентными органами поможет россиянину с демобилизацией.
21 сентября депутат рассказал о раненом участнике СВО, которому отказали в лечении в военном госпитале имени Бурденко из-за отсутствия двух документов.