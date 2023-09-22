Купюру номиналом в 10 тысяч долларов продали в США за рекордную сумму

Редкую купюру номиналом в $10 тысяч продали в США за 480 тысяч долларов

Редкую купюра номиналом в 10 тысяч долларов, выпущенную во времена Великой депрессии, продали на аукционе за рекордные 480 тысяч долларов, превысив прежний максимум почти на 100 тысяч, сообщает CNN.

Выпущенная в 1934 году банкнота была была сертифицирована компанией Paper Money Guarantee (PMG) и получила оценку исключительного качества бумаги (EPQ). На ней изображено лицо министра финансов при президенте Линко Сэлмона П. Чейза.

Как напоминает телекомпания, купюра в 10 тысяч долларов обладала самым высоким номиналом из когда-либо свободно обращавшихся в США. При этом сама указанная банкнота в обороте не находилась. Стодолларовая купюра стала обладать самым высоким номиналом в США после того, как купюры в 500 долларов и дороже вывели из обращения в 1969 году из-за неиспользования.

Ранее в США решили вернуться к идее поместить на 20-долларовую банкноту портрет темнокожей активистки Гарриет Табмен (1822-1913), которая боролась за освобождение рабов в стране. Сейчас на такой купюре изображен седьмой американский президент Эндрю Джексон.

