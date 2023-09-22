В Еврокомиссии назвали дату заседания по украинскому зерну

Еврокомиссия: заседание по украинскому зерну запланировано на 28 сентября

Очередное заседание координационной платформы по украинскому зерну запланировано на 28 сентября, сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия Феррер. Трансляция брифинга ведется на сайте организации.

По ее словам, завершается подготовка рекомендаций по плану действий Украины, которые направят Киеву, также будут разосланы приглашения на заседание платформы. ЕК, представители Евросоюза и Украины обсудят вопросы относительно ввоза украинского зерна на территорию сообщества. Феррер добавила, что на встрече ожидаются все участники.

15 сентября перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.

Польша, Венгрия и Словакия, в свою очередь, договорились бойкотировать координационную платформу с ЕК по вопросу украинского зерна.