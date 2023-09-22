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09:52, 22 сентября 2023Силовые структуры

Бывшего жениха Анастасии Волочковой задержали по делу о мошенничестве

Бывшего жениха Волочковой Дмитрия Дюрана задержали по делу о мошенничестве

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Бывшего жениха экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой задержали по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 22 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, речь о россиянине Дмитрии Дюране, который занял много денег под расширение бизнеса, а после перестал платить даже проценты. Занявшие ему деньги люди обратились в полицию. В апреле 2022 года он стал фигурантом уголовного дела, после чего Дюрана объявили в федеральный розыск. Вечером 21 сентября он был задержан на Малой Бронной улице.

Общий ущерб от его деятельности оценивается в 100 миллионов рублей, потерпевшими по делу проходят около 50 человек.

18 сентября Анастасия Волочкова заявила, что прекратила судебные разбирательства с Государственным академическим Большим театром.

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    Владимир Седов
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