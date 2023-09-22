Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 22 сентября 2023Россия

Власти объявили в Феодосии временные перекрытия

Советник главы Крыма Крючков объявил о временных перекрытиях в Феодосии

Фото: «Лента.Ру»

Советник главы Крыма Олег Крючков объявил о временных перекрытиях в Феодосии. Подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

По данным властей, специалисты на центральной набережной Феодосии недалеко от четвертой буны будут проводить работы по разминированию боеприпаса, обнаруженного ранее.

Крючков пояснил, что в связи с этим проход для жителей и гостей города решили временно перекрыть. Советник главы Крыма пообещал, что о снятии ограничений сообщат дополнительно.

«Приносим извинения за временные неудобства. Доверяйте только официальным источникам информации», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян назвал условие переезда жителей Карабаха в Армению

    Москвичка переехала в деревню и стала петь мантры коровам ради вкусного сыра

    В Москве собака съела почти килограмм камней

    Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех мирных жителей

    Власти объявили в Феодосии временные перекрытия

    Толпа мигрантов избила двух россиян и попала на видео

    Курсу рубля предрекли стабилизацию

    Бывший премьер Украины предупредил Киев о последствиях затягивания конфликта

    В Севастополе приостановили движение морского транспорта

    Россиянина задержали после угрозы устроить взрыв на парковке бизнес-центра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости