Власти объявили в Феодосии временные перекрытия

Советник главы Крыма Крючков объявил о временных перекрытиях в Феодосии

Советник главы Крыма Олег Крючков объявил о временных перекрытиях в Феодосии. Подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

По данным властей, специалисты на центральной набережной Феодосии недалеко от четвертой буны будут проводить работы по разминированию боеприпаса, обнаруженного ранее.

Крючков пояснил, что в связи с этим проход для жителей и гостей города решили временно перекрыть. Советник главы Крыма пообещал, что о снятии ограничений сообщат дополнительно.

«Приносим извинения за временные неудобства. Доверяйте только официальным источникам информации», — написал он.