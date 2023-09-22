Популярный блогер рассказал о шантаже из-за интимных фото

Популярный российский блогер Андрей Борисов, известный как gan_13, рассказал, как однажды его шантажировали, угрожая отправить интимные фото его знакомым. Об этой истории блогер вспомнил в выпуске подкаста блогерши Карины Мурашкиной, доступном на YouTube.

Борисов объяснил, что иногда он мастурбировал во время разговоров по видеосвязи с незнакомцами. Как именно он искал собеседников, блогер не уточнил. Однако он отметил, что во время таких звонков всегда старался добиться анонимности: замазывал татуировки и снимал кольца, по которым его можно было бы узнать. Кроме того, Борисов следил за тем, чтобы во время беседы не было видно его лица.

Однако однажды блогер случайно показал лицо собеседнику. После этого его начали шантажировать, угрожая отправить интимные фото его знакомым. «Это было главной ошибкой. Мне написали что, если я не скину бабок, они разошлют это всем моим друзьям», — рассказал блогер. Он добавил, что в итоге отправил шантажистам четыре тысячи рублей.

Борисов стал известен благодаря юмористическим роликам, снятым с блогершей Лилией Абрамовой, известной как Tatarka FM. Блогер исполнял роль сына, а Абрамова играла его строгую мать. Ролики выходили на YouTube и в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На его канал на YouTube подписаны более пяти миллионов человек.

Ранее тиктокерша Диана Астер (настоящая фамилия — Дмитриева) заявила, что ей поступали предложения о сотрудничестве от платформы OnlyFans. Блогерша связывает это с тем, что незадолго до этого в интернет попали интимные материалы с ее участием.