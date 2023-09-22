Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:14, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный блогер рассказал о шантаже из-за интимных фото

Кадр: МУРАШКИНА / YouTube

Популярный российский блогер Андрей Борисов, известный как gan_13, рассказал, как однажды его шантажировали, угрожая отправить интимные фото его знакомым. Об этой истории блогер вспомнил в выпуске подкаста блогерши Карины Мурашкиной, доступном на YouTube.

Борисов объяснил, что иногда он мастурбировал во время разговоров по видеосвязи с незнакомцами. Как именно он искал собеседников, блогер не уточнил. Однако он отметил, что во время таких звонков всегда старался добиться анонимности: замазывал татуировки и снимал кольца, по которым его можно было бы узнать. Кроме того, Борисов следил за тем, чтобы во время беседы не было видно его лица.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
Каждого человека в мире можно выследить по фото. Чем это опасно и как защитить себя от преследования?
Каждого человека в мире можно выследить по фото.Чем это опасно и как защитить себя от преследования?
17 августа 2023

Однако однажды блогер случайно показал лицо собеседнику. После этого его начали шантажировать, угрожая отправить интимные фото его знакомым. «Это было главной ошибкой. Мне написали что, если я не скину бабок, они разошлют это всем моим друзьям», — рассказал блогер. Он добавил, что в итоге отправил шантажистам четыре тысячи рублей.

Борисов стал известен благодаря юмористическим роликам, снятым с блогершей Лилией Абрамовой, известной как Tatarka FM. Блогер исполнял роль сына, а Абрамова играла его строгую мать. Ролики выходили на YouTube и в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На его канал на YouTube подписаны более пяти миллионов человек.

Ранее тиктокерша Диана Астер (настоящая фамилия — Дмитриева) заявила, что ей поступали предложения о сотрудничестве от платформы OnlyFans. Блогерша связывает это с тем, что незадолго до этого в интернет попали интимные материалы с ее участием.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле опровергли возможность социальных взрывов из-за бензина

    Сборная Германии объявила имя нового главного тренера

    Президент Польши назвал трудные условия для вступления Украины в ЕС

    В России заочно осудили на 24 года украинского военного Москву

    Венгрия заблокировала заявление ЕС с осуждением Азербайджана

    Кайли Дженнер случайно показала совместное фото с Тимоти Шаламе

    «Боинг» со 174 пассажирами выкатился за полосу при посадке в российском городе

    Жена известного футболиста рассекретила свою беременность

    Экономике еврозоны предрекли спад

    ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости