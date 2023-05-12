Российская блогерша рассказала о предложениях от OnlyFans

Блогерша Астер сообщила о получении предложений от OnlyFans после слива интимного контента

Российская TikTok-блогерша Диана Астер (настоящая фамилия — Дмитриева) заявила, что получила несколько предложений о сотрудничестве от платформы OnlyFans, специализирующейся на откровенном контенте. В разговоре с рэпером и блогером Эльдаром Джараховым, запись которого доступна на YouTube, тиктокерша уточнила, что это произошло вскоре после того, как ее интимные материалы слили в сеть.

Астер рассказала, что злоумышленники взломали ее аккаунт в мессенджере Telegram и похитили интимные фото и видео. В обмен на то, чтобы эти материалы не попали в сеть, они потребовали от блогерши два миллиона рублей. Она отказалась передать злоумышленникам деньги. «Я понимала, что даже если я скину деньги, у чела есть эти фотки, он по-любому будет либо дальше меня шантажировать, либо он все равно их так или иначе сольет», — объяснила тиктокерша.

После того, как интимные фото и видео Астер появились в открытом доступе, сразу несколько рекламодателей разорвали с ней контракты. Однако уже вскоре после слива откровенных материалов тиктокерша начала получать новые предложения о работе. «Было очень много коммерческих предложений от OnlyFans», — сообщила она и добавила, что в итоге отказалась сотрудничать с площадкой.

Диана Астер — российская блогерша, бывшая участница популярного TikTok-хауса Dream Team House. На ее аккаунт в TikTok сегодня подписано 10,5 миллиона пользователей. Вела на видеохостинге YouTube проект под названием «Биг Ди Шоу», где с другими тиктокерами отвечала на различные вопросы.