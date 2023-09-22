Минэк спрогнозировал снижение поставок российского газа

Минэк: экспорт российского трубопроводного газа упадет на 26% в 2023 году

По итогам 2023 года поставки российского трубопроводного газа упадут на 26 процентов по сравнению с показателем 2022-го и составят 97 миллиардов кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития.

В ведомстве ожидают, что в 2024-м объемы экспорта трубопроводного газа из России окажутся на уровне 108 миллиардов кубов, в 2025-м достигнут отметки в 120 миллиардов, а по итогам 2026-го вырастут до 126 миллиардов. Суммарный вывоз сжиженного природного газа (СПГ) по итогам 2023 года увеличится на 1,2 процента, до 33,3 миллиона тонн, а в следующем году — до 38 миллионов. При этом в 2025-2026 годах объемы экспорта этого вида топлива должны будут вырасти еще на шесть миллионов тонн — до 44 миллионов в 2026-м.

В то же время добыча газа в России по итогам этого года, согласно базовому сценарию, уменьшится на пять процентов и составит 642 миллиарда кубометров. Однако в 2024-м показатель перейдет к росту и достигнет уровня 666,7 миллиарда кубов. В 2025-2026 годах ведомство ожидает сохранения положительной динамики вплоть до 695,4 миллиарда и 707,5 миллиарда соответственно.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что по итогам 2023 года суммарный экспорт российской нефти за рубеж сократится на 0,5 процента к уровню 2022-го и составит 247 миллионов тонн. В 2024-м суммарные объемы экспорта российской нефти упадут до 240 миллионов, а в 2025-м вернутся на уровень 2023-го. Заметный прирост сырьевых поставок произойдет лишь в 2026 году, к концу которого показатель должен будет увеличиться до 257 миллионов тонн.