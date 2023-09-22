России предрекли снижение поставок нефти

Минэк: экспорт российской нефти по итогам 2023 года сократится на 0,5%

По итогам 2023 года объемы поставок российской нефти за рубеж сократятся на 0,5 процента в сравнении с показателем 2022-го и составят 247 миллионов тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития.

Согласно ожиданиям аналитиков ведомства, в 2024-м суммарные объемы экспорта российской нефти упадут до 240 миллионов, а в 2025-м вернутся на уровень 2023-го. Заметный прирост сырьевых поставок за рубеж Минэкономразвития ожидает лишь в 2026 году, к концу которого показатель должен будет увеличиться до 257 миллионов тонн.

Ранее глава ведомства Максим Решетников заявил об ожидании средних экспортных цен на российскую нефть в 2024-2026 годах на уровне около 70 долларов за баррель. При этом уже к настоящему времени, как уточнил Решетников, стоимость российского сырья превысила ожидаемый в следующие годы уровень на 20 процентов.

В то же время котировки североморской марки Brent, согласно оценке Минэка, вырастут с 83,5 доллара за баррель в 2023 году до 85 долларов в 2024-м. При этом к 2026 году, как ожидают в ведомстве, средняя стоимость эталонной зарубежной нефти будет превышать цены на российское сырье всего на 6 долларов — 76 долларов за баррель против 70. Подобная оценка «учитывает возможности балансировки в рамках ОПЕК+», резюмировал министр.