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19:08, 22 сентября 2023Силовые структуры

Российский сварщик подарил подростку боевую гранату и попал под статью

На Кубани сварщику, подарившему гранату подростку, грозит до 11 лет тюрьмы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полицейские Краснодарского края задержали мужчину, который подарил боевую ручную гранату 17-летнему подростку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД региона.

По информации ведомства, 26-летний подозреваемый подарил боеприпас ребенку после знакомства с ним в магазине станицы Октябрьская Крыловского района. Подарок оказался боевой ручной гранатой Ф-1. Мужчину задержали по горячим следам.

Как сообщили в МВД, задержанный работает сварщиком на одном из местных предприятий. Ему грозит до 11 лет лишения свободы по статье 222.1 («Незаконная передача взрывных устройств») УК РФ.

В ходе допроса мужчина признался, что приобрел гранату в качестве сувенира в соседнем регионе. Сейчас он находится под стражей.

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    Олеся Мицкевич
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