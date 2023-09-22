Российский сварщик подарил подростку боевую гранату и попал под статью

На Кубани сварщику, подарившему гранату подростку, грозит до 11 лет тюрьмы

Полицейские Краснодарского края задержали мужчину, который подарил боевую ручную гранату 17-летнему подростку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД региона.

По информации ведомства, 26-летний подозреваемый подарил боеприпас ребенку после знакомства с ним в магазине станицы Октябрьская Крыловского района. Подарок оказался боевой ручной гранатой Ф-1. Мужчину задержали по горячим следам.

Как сообщили в МВД, задержанный работает сварщиком на одном из местных предприятий. Ему грозит до 11 лет лишения свободы по статье 222.1 («Незаконная передача взрывных устройств») УК РФ.

В ходе допроса мужчина признался, что приобрел гранату в качестве сувенира в соседнем регионе. Сейчас он находится под стражей.