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18:58, 22 сентября 2023Мир

В Венгрии заявили о хороших условиях для переговоров по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал хорошими сегодняшние условия для переговоров

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На сегодняшний день существуют хорошие условия для ведения мирных переговоров по Украине. Об этом сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Условия для установления мира сегодня лучше, чем они могут быть завтра», — заявил дипломат, добавив, что урегулирование украинского кризиса будет достигнуто за столом переговоров.

Ранее Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине. Кроме того, он отметил важность открытых каналов связи между Европой и Россией по урегулированию конфликта.

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