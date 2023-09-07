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14:03, 7 сентября 2023Мир

Венгрия призвала немедленно начать переговоры по Украине

Глава МИД Венгрии призвал немедленно начать переговоры по Украине
СюжетСаммит G7

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Reuters

Необходимо немедленно начать переговоры по Украине, призвал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

«Каждый день войны приносит новые жертвы и новые разрушения. Пропаганда о том, что лучшие условия для заключения мирного соглашения будут созданы на поле боя, является ложной. Сегодня условия для мирных переговоров намного лучше, чем будут завтра, но намного хуже, чем были вчера», — сказал глава МИД.

Кроме того, он отметил важность открытых каналов связи между Европой и Россией также украинского урегулирования. Помимо этого, он указал на роль ОБСЕ в поддержании диалога.

Ранее власти США раскрыли подробности о переговорах по Украине. Страны G7 приняли декларацию по итогам саммита НАТО, которая направлена на оказание помощи Киеву в создании будущих сил, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    Анастасия Заикина
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