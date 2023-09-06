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22:20, 6 сентября 2023Мир

В США раскрыли подробности о переговорах по Украине

Блинкен: переговоры по гарантиям безопасности Украины займут несколько месяцев
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Kevin Wurm / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой прокомментировал ход переговоров по гарантиям безопасности для страны. Его слова приводит агентство ТАСС.

Блинкен раскрыл подробности о переговорах по Украине и подчеркнул, что 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО. Он уточнил, что документ направлен на оказание помощи Киеву в создании будущих сил.

«И мы находимся на ранних стадиях прямых переговоров с Украиной о том, какими будут различные элементы. Другие страны также участвуют или начинают участвовать в этих переговорах. Это будет происходить в ближайшие месяцы», — добавил он.

Ранее Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.

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    Марина Совина
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