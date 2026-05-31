Подросток сорвался с крыши высотки в российском городе

Подросток-руфер сорвался с крыши высотного здания в Санкт-Петербурге

Подросток-руфер сорвался с крыши высотного здания, расположенного на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об инциденте сообщает телеканал 78 со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД.

Как уточняется, юный руфер пытался залезть на крышу жилого дома со шпилем. Подросток оттолкнулся от пола, ухватился за канат, однако нижняя его часть оказалась плохо закреплена. В результате юноша сорвался вниз с большой высоты.

Пострадавшего подростка вскоре доставили в одну из городских больниц. Однако местным медикам не удалось спасти юношу.

Представители правоохранительных органов неоднократно предупреждали об опасности руфинга. Этот экстремальный вид спорта подразумевает незаконное или труднодоступное проникновение на крыши высотных зданий ради адреналина. Однако зачастую подобные действия заканчиваются плачевно.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 20-летнего студента, который незаконно проводил экскурсии по крышам в центре города. Представители правоохранительных органов провели операцию под прикрытием, в ходе которой застали юношу врасплох. В отношении студента возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

