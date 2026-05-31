Бывший деловой партнер Фургала отсидел семь лет

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Фургала отсидел семь лет

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — Николай Мистрюков — отсидел семь лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, Мистрюков стал одним из главных свидетелей обвинения по первому и второму делам, возбужденным в отношении хабаровского экс-политика. Газета пишет, что бывший партнер Фургала признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и к настоящему времени уже отбыл срок — семь лет общего режима.

В декабре 2025 года Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии по второму уголовному делу.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля (по московскому времени) 2020 года. По данным следствия, преступления, в которых подозревался бывший губернатор, были совершены в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке. Признать вину политик отказался.