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19:06, 22 сентября 2023Мир

Венгрия заявила об отсутствии интереса Украины к поставкам зерна в Африку

Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не заинтересована в поставках зерна в Африку

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Киев не заинтересован в поставках зерна в Африку через территорию стран, граничащих с Украиной. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы в Центральной Европе предложили свои транзитные маршруты для доставки украинского зерна в Африку — если не получится по морскому пути, давайте по сухопутному. Но мы видим, что нет никакой заинтересованности в доставке зерна через наши территории в Африку», — заявил дипломат.

Он также добавил, что у украинской стороны есть интерес продавать зерно на рынках самой Центральной Европы. Однако Будапешт не готов этого допустить, потому что импорт украинского зерна ударит по венгерским фермерам и их производствам.

Ранее Сийярто заявил, что в случае если недовольный запретом Будапешта на ввоз украинского зерна Киев обратится в суд, Венгрия будет готова отстаивать свои интересы. Комментируя позицию Будапешта, глава МИД подчеркнул, что факты на его стороне. «Потому что Украина жалуется из-за того, что черноморская зерновая инициатива не работает, на то, что они не могут доставить свое зерно в Африку», — отметил он.

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    Валентина ШварцманМаксим Габриелян
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