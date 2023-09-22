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18:40, 22 сентября 2023Мир

Венгрия приготовилась судиться с Украиной из-за запрета на экспорт зерна

Глава МИД Венгрии: в случае обращения Киева в суд будем отстаивать свои интересы

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В случае если недовольный запретом Будапешта на ввоз украинского зерна Киев обратится в суд, Венгрия будет готова отстаивать свои интересы. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Комментируя позицию Будапешта, глава МИД подчеркнул, что факты на его стороне.

«Украина жалуется из-за того, что черноморская зерновая инициатива не работает, на то, что они не могут доставить свое зерно в Африку», — отметил он, добавив, что Венгрия предлагает Киеву возможность доставить груз в Африку посредством обеспечения транзитных возможностей. Однако Украина, по его словам, хочет распространять свое зерно на рынке Центральной Европы и это вынуждает Будапешт защищать собственные интересы.

Сийярто акцентировал внимание на том, что в первоначальной договоренности «ничего не говорилось о доставке украинского зерна на рынки Центральной Европы с целью их разрушения» — страны обсуждали исключительно обеспечение транзита, и свою часть уговора Венгрия выполняет. Он заверил, что Будапешт готов отстаивать свои интересы в ходе юридического спора, если Украина подаст в суд.

Ранее глава МИД Венгрии заметил, что на сегодняшний день существуют хорошие условия для ведения мирных переговоров по Украине.

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