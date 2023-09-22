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05:30, 22 сентября 2023Путешествия

Итальянец раскрыл истинное отношение к российским туристам в стране

Итальянец рассказал блогерше «Дзена», что российским туристам рады в стране

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который раскрыл ей истинное отношение к российским туристам в стране. Своим рассказом она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Италии россиянам рады. Иностранец пояснил, что восстановление турпотока важно для экономики государства. «Италии совсем не выгодно, чтобы все так продолжалось, и так своих проблем хватает», — добавил он.

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Блогерша также отметила, что итальянцы очень озабочены повышением цен, а текущая политическая ситуация им не нравится.

«Мы единственная страна в ЕС, в которой за последний десяток лет зарплаты у людей вообще не выросли. Это просто удивительно. При этом цены растут, особенно сейчас, из-за всего происходящего в России и Европе», — пожаловался автору публикации итальянец.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что ее муж-итальянец побывал в России и назвал пять удививших его вещей в этой стране. Так, по словам россиянки, ее супругу понравились удобное и недорогое такси, большое количество кафе и ресторанов, круглосуточный сервис и отзывчивость людей.

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    Марина Черняк
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