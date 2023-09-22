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13:51, 22 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане оценили ситуацию с военными Армении в Карабахе

Помощник Алиева Гаджиев: Азербайджан отпустил армянских военных в Карабахе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Военные формирований Вооруженных сил Армении в Карабахе, которые добровольно сложили оружие, были освобождены. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в соцсети X (бывшая Twitter).

«Военнослужащие, которые добровольно складывают оружие, свободны, как мы открыто заявили. В рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военные и гражданский персонал на местах помогают гражданским лицам и будут продолжать это делать», — сказано в публикации.

По его словам, азербайджанская сторона обеспечивает безопасность движения гражданского населения на личных машинах. Гаджиев уточнил, что в основном хотят уехать родные армянских военных.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заверил, что Баку готов к искреннему диалогу с Арменией. По его словам, страна предлагает справедливый мир.

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    Кристина Есикова
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