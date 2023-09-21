Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:59, 21 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан заверил Армению в готовности к искреннему диалогу

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку готов к искреннему диалогу с Арменией
Джейхун Байрамов

Джейхун Байрамов. Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заверил в том, что Баку готов к искреннему диалогу с Арменией. По его словам, страна предлагает справедливый мир, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на все серьезные вызовы, проистекающие из деструктивной позиции Армении, Азербайджан вновь подтверждает свою готовность к искреннему диалогу», — заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на равном уважении легитимных интересов каждой из сторон. Байрамов выразил надежду на установление справедливого и устойчивого мира с Арменией и отметил готовность Азербайджана гарантировать этническим армянам Карабаха все права и свободы.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военные поразили ракетным ударом завод по производству танков для ВСУ в Харькове

    Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

    Популярная модель попала на обложку журнала Harper's Bazaar топлес

    Суд на Украине отказался арестовать активы олигарха Коломойского

    Байден подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину

    Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским

    В США рассказали о показанной Шойгу в Иране «странной» ракете

    Жителям российского города объяснили напугавший их звук взрыва

    Азербайджан заверил Армению в готовности к искреннему диалогу

    В США рассказали о новом этапе конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости