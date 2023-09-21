Азербайджан заверил Армению в готовности к искреннему диалогу

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку готов к искреннему диалогу с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заверил в том, что Баку готов к искреннему диалогу с Арменией. По его словам, страна предлагает справедливый мир, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на все серьезные вызовы, проистекающие из деструктивной позиции Армении, Азербайджан вновь подтверждает свою готовность к искреннему диалогу», — заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на равном уважении легитимных интересов каждой из сторон. Байрамов выразил надежду на установление справедливого и устойчивого мира с Арменией и отметил готовность Азербайджана гарантировать этническим армянам Карабаха все права и свободы.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.