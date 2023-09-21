В Азербайджане заявили о передаче армянам Карабаха плана по реинтеграции

В администрации Алиева заявили о передаче армянам Карабаха плана по реинтеграции

Азербайджан предоставил представителям армянского населения Нагорного Карабаха планы по реинтеграции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента республики Ильхама Алиева, передает ТАСС.

Уточняется, что соответствующие документы были переданы во время встречи ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамина Мамедова с представителями местного армянского населения Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном.

Ранее в городе Евлах прошла встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха, на которой обсуждались вопросы реинтеграции. По окончании переговоров представитель армянского населения региона Давид Бабаян сообщил об отсутствии окончательного соглашения с азербайджанской стороной.