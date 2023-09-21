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13:02, 21 сентября 2023Бывший СССР

Встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха завершилась

Встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха в Евлахе завершилась

Фото: Reuters

В городе Евлах завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха (Арцаха) после проведенной Баку военной операции. Об этом информирует агентство APA.

Сообщается, что на переговорах обсуждались вопросы реинтеграции армян, проживающих в Карабахе. На них присутствовал и представитель российских миротворцев.

Баку на встрече представляли ответственный за контакты с проживающими в Карабахе армянами Рамиль Мамедов и замспецпредставителя президента Азербайджана в регионе Башир Гаджиев. С армянской стороны присутствовали Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

Об итогах переговоров пока не сообщалось.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.

На следующий день в ведомстве сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном.

В мае премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.

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    Антон Похиляк
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