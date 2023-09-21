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13:59, 21 сентября 2023Бывший СССР

Представитель армян Карабаха заявил об отсутствии соглашения с Азербайджаном

Представитель армян Карабаха заявил, что соглашения с Азербайджаном нет

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Представитель армян Карабаха Давид Бабаян заявил, что по итогам встречи в Евлахе окончательного соглашения с азербайджанской стороной нет. Об этом пишет РИА Новости.

Бабаян уточнил, армяне Карабаха согласись на прекращение боевых действий с Азербайджаном. Однако необходимо проработать условия. «Есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — сказал он.

В свою очередь, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку передал Еревану проект мирного соглашения. Он рассказал, что на встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха. Проект будет содержать пять пунктов на основе международного права, согласно которому обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга, уточнил Амирбеков.

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    Кристина Есикова
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