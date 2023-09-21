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13:45, 21 сентября 2023Бывший СССР

Баку передал Еревану проект мирного соглашения

Представитель главы Азербайджана: Баку передал Еревану проект мирного соглашения

Фото: Press Service of the President of Azerbaijan Ilham Aliyev / Handout / Reuters

Баку передал Еревану проект мирного соглашения. Об этом заявил представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков, передает Sky News Arabia.

«На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха… Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», — сказал представитель главы Азербайджана.

По его словам, проект будет содержать пять пунктов на основе международного права, согласно которому обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга. Армянской стороне передан проект мирного соглашения, Баку ждет их реакции, добавил Амирбеков.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.

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    Анастасия Заикина
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