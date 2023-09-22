Система ПВО сработала в деревне под Курском

Курский губернатор Старовойт: система ПВО сработала в деревне Шагарово

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в деревне Шагарово в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Курский глава пояснил, что в результате падения обломков оказались повреждены в деревне крыша одного частного дома и автомобиль.

Старовойт заверил, что владельцу дома под Курском власти окажут помощь в восстановлении.

18 сентября стало известно, что женщина пострадала при очередном обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины.

Тогда же из-за прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, разъяснил курский губернатор. Пламя быстро удалось потушить.