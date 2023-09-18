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10:31, 18 сентября 2023Россия

Женщина пострадала при обстреле российского региона со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил, что при обстреле ВСУ пострадала женщина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Женщина пострадала при очередном обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, местную жительницу госпитализировали с ранениями средней тяжести. С ней работают медики. В случае необходимости россиянку переведут в областную больницу.

Кроме того, из-за прямого попадания снаряда загорелся жилой дом. Сейчас с огнем борются пожарные. Старовойт заверил, что власти помогут восстановить здание.

Это уже третий обстрел Теткина со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за утро 18 сентября. Ранее в населенном пункте зафиксировали 21 прилет. В результате были повреждены коммуникации, что привело к прекращению подачи электричества, воды и газа на некоторые улицы. Также были повреждены крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов.

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    Константин Лысяков
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