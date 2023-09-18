Женщина пострадала при обстреле российского региона со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил, что при обстреле ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала при очередном обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, местную жительницу госпитализировали с ранениями средней тяжести. С ней работают медики. В случае необходимости россиянку переведут в областную больницу.

Кроме того, из-за прямого попадания снаряда загорелся жилой дом. Сейчас с огнем борются пожарные. Старовойт заверил, что власти помогут восстановить здание.

Это уже третий обстрел Теткина со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за утро 18 сентября. Ранее в населенном пункте зафиксировали 21 прилет. В результате были повреждены коммуникации, что привело к прекращению подачи электричества, воды и газа на некоторые улицы. Также были повреждены крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов.