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09:55, 18 сентября 2023Россия

Российский поселок остался без воды и электричества после двух обстрелов ВСУ

Губернатор Курской области: ВСУ повредили коммуникации в поселке Теткино

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Поселок Теткино Курской области остался без света, воды и газа после обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Утром 18 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли населенный пункт на российско-украинской границе, уточнил глава Курской области. Всего зафиксирован 21 прилет, уточнил он.

Помимо инфраструктуры, при обстрелах были повреждены 11 жилых домов, отметил Старовойт. «Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте», — пообещал он. К восстановлению поврежденных коммуникаций приступят «как только это будет безопасно», — добавил губернатор.

О предыдущем обстреле Курской области Старовойт сообщил 17 сентября. Тогда, по данным главы региона, ВСУ, помимо Теткино, атаковали сего Попово-Лежачи в четырех километрах от российско-украинской границы.

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    Алан Босиков
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