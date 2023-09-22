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13:35, 22 сентября 2023Путешествия

Иностранка застряла в России без средств к существованию из-за отмены авиарейса

TourDom: гражданка Казахстана застряла в России из-за отмены авиарейса Red Wings

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Гражданка Казахстана застряла в России практически без средств к существованию из-за отмены рейса авиакомпании Red Wings. Об этом пишет портал TourDom.

Стало известно, что иностранка прибыла в Краснодарский край, чтобы посетить малую родину и сходить на могилу отца. Отмечается, что девушка приобрела единый билет со стыковкой: КарагандаЕкатеринбургСочи и обратно. «Выбирая маршрут, хотела долететь быстро, не через Москву с 19-часовой стыковкой», — добавила она.

По словам туристки, в популярном российском курортном городе она «сорила деньгами направо и налево», поскольку знала, что все важные покупки уже были сделаны. «И вдруг авиаперевозчик не переносит, а тупо отменяет рейс, — рассказала она. — Мне эти Red Wings такой головняк создали».

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На руках у девушки был только билет из Сочи в Екатеринбург. Поэтому в Казахстан ей пришлось добираться на автомобилях с пересадками: сначала до Костаная, потом до Астаны, а затем до Караганды.

Помимо проблем с транспортом путешественница сообщила о возникших трудностях с финансами. «Дело не в деньгах, их у меня в тенге предостаточно, а в том, чтобы снять с банковской карточки, — пояснила она. — В прошлом году банкомат "Уралсиба" прекрасно выдавал мне денежку по карте казахстанского "Халык Банка", а в этом году — нетушки».

Ранее в сентябре россиянин опоздал на рейс домой после отпуска в Таиланде и застрял в аэропорту на две недели. Как уточнили в центре помощи туристам Пхукета, из-за того, что пассажир потратил все деньги на отдых, он не смог приобрести новый авиабилет или забронировать номер в отеле.

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    Фариза Бацазова
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