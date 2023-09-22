Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали

Губернатор Развожаев: пожар в здании штаба флота в Севастополе локализован

Пожар в здании штаба Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе локализован, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время проводится проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций. В связи с этим возможны временные перекрытия движения для автомобилей от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева. Развожаев также попросил горожан воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.

Ранее стало известно, что ракеты, атаковавшие штаб ЧФ в Севастополе, пустили с двух самолетов Су-24, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, в Британии подтвердили применение ракет Storm Shadow для атаки по Севастополю.