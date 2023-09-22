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18:58, 22 сентября 2023Россия

Атаковавшие штаб Черноморского флота ракеты пустили с самолетов ВСУ

«Ъ»: ракеты, атаковавшие штаб ЧФ, пустили с украинских самолетов Су-24
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ракеты, атаковавшие штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, пустили с двух самолетов Су-24, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявили «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники «Ъ» отметили, что для ударов использовались ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

Cпециалисты также рассказали, что за несколько часов до атаки в воздушном пространстве близ Крыма были замечены американский ударно-разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry и американский противолодочный самолет Boeing P-8S Poseidon.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что часть ракеты ВСУ, сбитой в городе, перевезут на полигон и уничтожат.

Днем 22 сентября со стороны Украины был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда нашли недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, в ходе отражения атаки на Севастополь cредства противовоздушной обороны сбили пять ракет.

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    Анна Щербакова
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