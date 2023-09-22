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16:48, 22 сентября 2023Мир

В США автора антироссийских санкций обвинили в коррупции

Прокуратура США обвинила сенатора-демократа Роберта Менендеса в коррупции

Фото: Jon Cherry / Reuters

Американская прокуратура предъявила обвинения в коррупции главе международного комитета Сената США Роберту Менендесу, бывшему одним из авторов антироссийских санкций. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).

Как указали в прокуратуре, Менендес обвиняется в «отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами». Отмечается, что при обыске в доме сенатора-демократа и его жены изъяли более полумиллиона долларов наличными, слитки золота, элитные автомобили и мебель.

В декабре 2021 года Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России в случае вторжения на Украину. Парламентарий на слушаниях на тему политики в отношении России отметил, что в случае эскалации на Украине будут приведены в действие санкции, которые будут иметь разрушительные последствия для российского народа.

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    Глеб Бажуткин
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