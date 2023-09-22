Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над российским регионом
Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника в небе над Белгородской областью
Минобороны России подтвердило уничтожение беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале военного ведомства.
Очередная попытка Вооруженных сил Украины атаковать объекты на российской территории была предпринята около 17:00 мск, уточнили в министерстве.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее об уничтожении беспилотника над Белгородским районом области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений нет.