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17:39, 22 сентября 2023Россия

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над российским регионом

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника в небе над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Минобороны России подтвердило уничтожение беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Очередная попытка Вооруженных сил Украины атаковать объекты на российской территории была предпринята около 17:00 мск, уточнили в министерстве.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее об уничтожении беспилотника над Белгородским районом области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений нет.

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    Алан Босиков
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