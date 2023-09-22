Украинский беспилотник сбили на подлете к российскому городу
Губернатор Гладков: украинский дрон сбили в небе над Белгородской областью
Украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Дрон ликвидировали на подлете к городу в Белгородском районе, уточнил он. По нему отработала система противовоздушной обороны, отметил Гладков.
По предварительным данным, в результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, разрушений также не нет.
В пятницу, 22 сентября, украинские войска обстреляли село Теребрено Белгородской области. В результате обстрела были выбиты окна в частном жилом доме. Пострадавших нет.