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17:23, 22 сентября 2023Россия

Украинский беспилотник сбили на подлете к российскому городу

Губернатор Гладков: украинский дрон сбили в небе над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Дрон ликвидировали на подлете к городу в Белгородском районе, уточнил он. По нему отработала система противовоздушной обороны, отметил Гладков.

По предварительным данным, в результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, разрушений также не нет.

В пятницу, 22 сентября, украинские войска обстреляли село Теребрено Белгородской области. В результате обстрела были выбиты окна в частном жилом доме. Пострадавших нет.

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    Алан Босиков
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