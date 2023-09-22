Жилой дом попал под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Теребрено

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако были выбиты окна в частном жилом доме. Кроме того осколки снаряда секли два автомобиля. Сейчас оперативные службы проводят подомовой обход Теребрена.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали хутор Валковский Белгородского района региона. Из-за обстрела в одном из домов были выбиты окна, а также повреждена крыша сарая. Раненых среди местных жителей нет.

Накануне губернатор также заявил, что один из украинских снарядов попал в частный жилой дом в селе Вязовое. В результате были выбиты окна, а также повреждены фасад и крыша.

Кроме того, 20 сентября во время артобстрела со стороны Украины пострадала жительница села Максимовка. Она выходила из дома, когда в него прилетел снаряд. У россиянки диагностировали контузию.