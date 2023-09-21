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13:03, 21 сентября 2023Россия

Прямое попадание снаряда разрушило жилой дом в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил о попадании снаряда ВСУ в частный дом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Белгородская область попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из снарядов попал в частный жилой дом. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, атаке со стороны Украины подверглось село Вязовое Краснояружского района.

«Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом — выбиты окна, повреждены фасад и крыша», — пояснил глава области.

Помимо того, повреждения зафиксировали у линий газо- и электроснабжения. Сотрудники аварийных служб, добавил он, приступят к устранению последствий в ближайшее время.

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    Никита Абрамов
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