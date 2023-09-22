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01:30, 22 сентября 2023Бывший СССР

«Молдовагаз» заявил о необоснованной позиции Кишинева по долгу перед «Газпромом»

«Молдовагаз» заявил, что Кишинев не обосновал позицию по долгу перед «Газпромом»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель правления газотранспортной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Кишинев не обосновал позицию по долгу перед «Газпромом». Его слова приводит ТАСС.

Правительство Молдавии не признает задолженность и считает, что по результатам проведенного по заказу кабмина аудита должно выплатить российской копании лишь 8,6 миллиона долларов вместо заявленных 709 миллионов.

«Это не аудит, а документ консультативного характера. Без утверждения акционеров "Молдовагаза" этот отчет не имеет никакой юридической силы», — подчеркнул Чабан.

Он добавил, что аудит во многом базировался не на фактах, а на предположениях, он опирается на субъективные мнение проводивших его консультантов. Глава компании также обратил внимание на то, что авторы отчета не провели независимую проверку достоверности документов.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что правительство страны готово погасить задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в прошлые годы, только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавгаза» — 8,6 миллиона долларов. При этом сумма требований «Газпрома» составляет 709 миллионов долларов, из которых 433 миллиона являются основной суммой, а остальное — пеня за просрочку платежей.

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    Марина Совина
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