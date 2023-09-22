Россиянам предложили давать в четыре раза больше денег за переезд в ряд регионов

Алиханов предложил увеличить субсидию за переезд россиян в арктические регионы

Переезжающим в арктические регионы россиянам предложили давать в четыре раза больше денег. С предложением увеличить выплаты выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании президиума Госсовета России, посвященного развитию рынка труда, пишет ТАСС.

Политик отметил, что субсидия для россиян, переезжающих на Дальний Восток, составляет один миллион рублей, а новые жители арктических регионов получают 225 тысяч рублей. «Если это возможно, в какой-то перспективе рассмотреть возможность уравнять размер этой поддержки», — сказал Алиханов.

Ранее сообщалось, что россияне получили возможность подавать заявления на оформление арктического или дальневосточного гектара через «Госуслуги». Если по каким-то причинам участок не подошел, гражданин имеет право один раз отказаться от договора и получить другой земельный участок.