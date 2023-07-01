69-я параллель
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01:06, 1 июля 202369-я параллель

Дальневосточный и арктический гектары разрешили оформлять через «Госуслуги»

Дальневосточный и арктический гектары с 1 июля разрешили оформлять через «Госуслуги»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С 1 июля россияне получили возможность подавать заявления на оформление арктического или дальневосточного гектара через «Госуслуги». Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации.

Новые правила также предполагают увеличение срока для подписания проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком с 30 до 60 дней.

Кроме того, если по каким-то причинам участок не подошел, гражданин имеет право один раз отказаться от договора и также бесплатно получить вместо него другой земельный участок.

В январе сообщалось, что житель Мурманской области, школьный учитель Владислав Догадин, стал первым россиянином, который бесплатно получил «арктический гектар» в собственность. Он рассказал, что гектар достался ему в одном из самых живописных участков региона. По словам мужчины, благодаря оформлению участка в собственность он сможет быстрее закончить строительство дома.

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    Игорь Дмитров
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