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16:02, 12 января 202369-я параллель

Россиянин впервые бесплатно получил «арктический гектар» в собственность

Житель Мурманской области впервые в России получил «арктический гектар» в собственность

Фото: Правительство Мурманской области

Житель Мурманской области стал первым россиянином, который бесплатно получил «арктический гектар» в собственность. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Согласно сообщению властей, первым получившим участок арктической земли в собственность стал школьный учитель Владислав Догадин. Он рассказал, что гектар достался ему в одном из самых живописных участков региона. Благодаря оформлению участка в собственность Догадин сможет быстрее закончить строительство дома.

«Я работаю школьным учителем, так что выбрал землю недалеко от города, чтобы недалеко ездить на работу. (...) Это вдвойне удобно, так как одновременно становишься полновластным собственником участка и получаешь необходимые средства для строительства. Летом, когда потеплеет, подрядчик приступит к работам», — рассказал россиянин.

В феврале 2022 года в России решили расширить список лиц, которые могут получить бесплатную землю от государства. Соответствующие поправки в законодательство предложили депутаты заксобрания Республики Карелия. Они предложили позволить регионам самостоятельно устанавливать перечень профессий, представители которых могут безвозмездно получать участки.

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Марк Леонов
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