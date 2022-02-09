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Россиянам задумали выдавать больше бесплатных земель

В Госдуму внесены поправки о расширении списка лиц, которые могут получить землю бесплатно

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В России задумали расширить список лиц, которые вправе получить земельный участок бесплатно. Соответствующие поправки внесены в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Изменения в закон предложили депутаты заксобрания Республики Карелия, уточняет издание. Они считают, что регионам нужно разрешить самостоятельно устанавливать перечень профессий (и должностей), представители которых могут безвозмездно получать от государства или муниципалитетов землю. В настоящее время землю выдают бесплатно в ряде регионов, где действует программа развития территорий. Претендовать на участок могут местные жители и те, кто работает в регионе по специальности, включенной в перечень наиболее востребованных. Как правило, речь идет о врачах и учителях.

Авторы поправок считают, что расширение перечня профессий поможет снизить отток населения из малых городов и сел и ускорить темпы индивидуального жилищного строительства. В пояснительной записке к документу указывается, что комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике уже поддержала инициативу и рекомендовала депутатам Госдумы рассмотреть ее.

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Нина Ташевская
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