Все россияне получили право на бесплатный гектар в Арктике

Жители всех регионов России получили право на бесплатный земельный участок в арктической зоне. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля 2022 года, сообщает «Российская газета». До сих пор «арктический гектар» выдавали только жителям территорий в Арктике.

Как отмечает издание, россияне вправе получить землю в шести регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии, Республике Коми, Архангельской области. Заявка может быть подана одним человеком или коллективно (до десяти человек). Земля может быть выделена в том числе добровольным переселенцам-соотечественникам, проживающим за границей.

Выбрать участок можно на официальном портале программы, где размещена интерактивная карта с доступными участками. Оформить землю в собственность или аренду можно будет через пять лет при условии ее освоения.

Ранее стало известно, что в Арктике создадут природный парк «Териберка», площадь которого составит 2,5 тысячи гектаров. Такое постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, оно опубликовано на сайте регионального правительства.