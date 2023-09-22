Россиянам раскрыли самые распространенные фразы телефонных мошенников

Финансист Валишвили призвала перезванивать в банк после подозрительных звонков

Финансист Мери Валишвили раскрыла россиянам самые распространенные фразы телефонных мошенников. В беседе с агентством «Прайм» она призвала всегда перезванивать в банк после подозрительных звонков об операциях.

Самой болевой точкой, по которой бьют мошенники, Валишвили назвала заботу о близких. Поэтому она рекомендовала сразу заканчивать разговор с неизвестным абонентом, если он сообщает, что с кем-то из родственников произошла беда. В таких случаях эксперт посоветовала сбросить звонок и перезвонить тому человеку, о проблемах которого говорил звонивший.

Вторым направлением мошенников специалистка назвала псевдооперации по счетам. По ее словам, мошенники в случае звонков под предлогом защиты от взлома произносят фразы: «Вас беспокоят из службы безопасности банка», «Продиктуйте номер банковской карты», «Продиктуйте код из СМС-уведомления». Валишвили призвала незамедлительно прерывать разговор после подобных фраз.

«Напомню, что сотрудники банка никогда не спрашивают персональные сведения, а тем более коды подтверждения банковских операций», — подчеркнула специалистка.

Эксперт также рассказала, что мошенники часто начинают разговор с предупреждения: «Беседа конфиденциальна, ее содержание нельзя разглашать третьим лицам». Банки, наоборот, всегда предупреждают, что в целях безопасности все разговоры записываются, отметила она. Опасными словосочетаниями Валишвили также навала «несанкционированное списание», «блокировка карты», «отмена перевода денег» и «безопасный счет».

В любом из указанных случаев необходимо немедленно прекратить разговор и перезвонить в банк, чтобы уточнить информацию, заключила специалистка.

Ранее IT-эксперт Виталий Фомин во избежание банковского мошенничества призвал совершать все операции только на официальном сайте банка или в мобильном приложении. Кроме того, личный кабинет в банковском приложении нужно защитить надежным паролем, отметил он.