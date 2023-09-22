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20:27, 22 сентября 2023Ценности

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо появилась на Неделе моды в прозрачном платье

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Luigi & Iango

Итальянская модель Виттория Черетти появилась на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Star.

25-летняя предполагаемая возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо посетила вечеринку Luigi & Iango, которая состоялась во дворце Palazzo Reale. Знаменитость запечатлели в черном платье длины макси с красной пуговицей на юбке, прозрачная ткань которого демонстрировала ее грудь. При этом от нижнего белья манекенщица отказалась, а в руках она держала сумку в тон.

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На размещенных кадрах видно, что волосы Черетти распустили, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в стиле smoky eyes. В то же время от аксессуаров модель отказалась.

Ранее в сентябре Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с Черетти. Папарацци застали 48-летнюю телезвезду за поцелуем с 25-летней манекенщицей в клубе на Ибице. При этом ни сами звезды, ни их представители никак не комментировали слухи о предполагаемом романе.

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    Майя Пономаренко
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